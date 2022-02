EU erlässt Sanktionen gegen russischen Verteidigungsminister

Selenskyj warnt vor "großem Krieg" in Europa

Kiew: Im Russland-Ukraine-Konflikt bereitet sich die Ukraine offenbar auf einen unmittelbaren russischen Angriff vor. Die Flughäfen im Osten des Landes in Kharkiv, Dnipropetrowsk und Saporischschja wurden bis zum Morgen geschlossen. In einer Fernsehansprache warnte der ukrainische Präsident Selenskyj davor, Russland könne "in Kürze einen großen Krieg" beginnen. Zuvor hatte er nach eigenen Angaben vergeblich versucht, mit Russlands Staatschef Putin zu telefonieren. Das Ergebnis seiner Initiative sei Schweigen gewesen, sagte Selenskyj. Mit einem Appell auf Russisch wandte sich Selenskyj an die Bevölkerung der russischen Föderation und fragte: "Wollen die Russen Krieg? Die Antwort hängt nur von Ihnen ab." Wegen eines Beistandsgesuchs der Separatisten in den selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donetzk an Moskau hatte die Ukraine außerdem um eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats gebeten. Diese ist nun für 3.30 Uhr heute Nacht angesetzt. Bereits am Tag hatte die Ukraine den Ausnahmezustand für das ganze Land für 30 Tage verkündet. Das Militär ordnete zudem die Mobilmachung von rund 250.000 Reservisten im Alter von 18 bis 60 Jahren an.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.02.2022 02:00 Uhr