EU erkennt Ergebnis der Wahlen in Belarus nicht an

Brüssel: Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten werden das Ergebnis der umstrittenen Präsidentenwahl in Belarus nicht anerkennen. Das hat Bundeskanzlerin Merkel nach einer zweistündigen EU-Videokonferenz bekannt gegeben. Die Abstimmung sei weder fair noch frei gewesen, sagte Merkel zur Begründung. Nach ihren Worten steht die Europäische Union an der Seite der friedlichen Demonstranten in Belarus. Allerdings dürfe es bei der Lösung der Krise in diesem Land keine Einmischung von außen geben, betonte Merkel. Allenfalls könne die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa bei einem innerbelarusischen Dialog eine Rolle spielen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.08.2020 18:15 Uhr