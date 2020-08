EU erkennt Ergebnis der Wahlen in Belarus nicht an

"Zug-Schubser" von Frankfurt zeigt im Prozess Reue

Frankfurt am Main: Im Prozess um einen tödlichen Stoß ins Gleisbett am Frankfurter Hauptbahnhof hat der Beschuldigte Reue gezeigt. Der Anwalt des 41-Jährigen verlas zu Beginn des Prozesses eine Erklärung. Darin entschuldigt sich der Angeklagte bei der Familie des getöteten Jungen. Er könne sich nicht an die Tat erinnern. Falls die Vorwürfe zuträfen, handele es sich um den größten Fehler seines Lebens. Frauen und Kinder müsse man beschützen, so der Beschuldigte. Er soll das Kind und dessen Mutter vor etwas mehr als einem Jahr im Hauptbahnhof vor einen einfahrenden Zug geschubst haben. Der Junge kam ums Leben, die Mutter konnte sich in letzter Minute retten. Die Tat hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. Der mutmaßliche Täter ist nach einem vorläufigen psychiatrischen Gutachten schuldunfähig. Die Staatsanwaltschaft will eine dauerhafte Unterbringung des Mannes in einer Psychiatrie erreichen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2020 14:00 Uhr