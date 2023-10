EU erhöht im Kampf gegen Fake News Druck auf Meta und TikTok

Brüssel: Die Europäische Union will im Kampf gegen Falschnachrichten und Hetze im Internet den Druck auf den Meta-Konzern und auf TikTok erhöhen. Sowohl der Mutterkonzern von Facebook und Instagram als auch die Kurzvideo-Plattform sollen bis zum 25. Oktober einen Fragenkatalog zu ihren Maßnahmen gegen Desinformation und Hassrede im Zusammenhang mit den Kämpfen zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas. Das teilte die EU-Kommission mit. Außerdem will die Kommission wissen, wie die Konzerne Manipulation von Wahlen verhindern wollen. Das bei Jugendlichen besonders beliebte TikTok soll zudem Auskunft über Vorkehrungen zum Jugendschutz geben. Genügen die Antworten der EU-Kommission nicht, kann die Behörde eigene Ermittlungen einleiten. Beim kürzlich in X umbenannten früheren Dienst Twitter ist das bereits der Fall.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.10.2023 18:15 Uhr