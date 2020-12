EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus: Heißester November seit Aufzeichnungen

Nachrichtenarchiv - 07.12.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Im vergangenen Monat hat es weltweit einen neuen Temperaturrekord gegeben. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen sei kein November so warm gewesen wie in diesem Jahr, teilte das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus mit. Demnach liegt der neue Rekord 0,1 Grad über dem bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 2016. Der Klimaforscher Carlo Buontempo sagte, dieser Wert passe zum langfristigen Trend der Erderwärmung. Er appellierte zudem an alle politischen Entscheidungsträger, die Wetter-Aufzeichnungen als Alarmglocken zu sehen. Buontempo forderte Politiker dazu auf, das Pariser Klimaabkommen bestmöglich einzuhalten. Dieses sieht vor, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2020 11:00 Uhr