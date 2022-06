EU entscheidet über Beitrittskandidatur der Ukraine und Moldau

CDU und Grüne in NRW einigen sich auf Koalitionsvertrag

Düsseldorf: Gut fünf Wochen nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben sich CDU und Grüne auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Ministerpräsident Wüst und Grünen-Landeschefin Neubauer teilten am frühen Morgen mit, man werde den Vertrag am Mittag in Düsseldorf vorstellen. Am Samstag sollen dann die Parteitage von CDU und Grünen darüber abstimmen. Die CDU hatte die Wahl Mitte Mai klar gewonnen, kann ihr Bündnis mit den Liberalen aber nicht fortsetzen, da die FDP zu schwach abgeschnitten hatte.

