EU empfiehlt deutlich strengeren Nichtraucherschutz

Brüssel: Eine Mehrheit der EU-Gesundheitsministerinnen und -minister will Nichtraucher im Freien besser schützen. Die Minister folgten einer Empfehlung der EU-Kommission, die vorgeschlagen hat, das Rauchen zum Beispiel in Freibädern, auf Spielplätzen oder in der Umgebung von Schulen zu verbieten. Damit sollen insbesondere Kinder und Jugendliche vor den Gefahren des Passivrauchens geschützt werden. Der Beschluss ist allerdings nicht bindend.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2024 00:00 Uhr