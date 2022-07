EU empfiehlt Corona-Auffrischung für Menschen ab 60

Habeck sieht Versorgung mit Gas gewährleistet

Lubmin: Nach dem Beginn der Wartungsarbeiten an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 wird über die Gasversorgung in Europa diskutiert. Wirtschaftsminister Habeck sagte, eine europäische Solidarität sei in der aktuellen Energiekrise wichtiger denn je. Bei einem Besuch in Prag äußerte Habeck erneut die Sorge, dass Russland Gaslieferungen als politische Waffe einsetzen werde. Seit dem Morgen bezieht Deutschland vorerst kein russisches Gas mehr über die Pipeline. Die Wartung von Nordstream 1 soll zehn Tage dauern. Die Versorgungssicherheit mit Gas ist laut Bundeswirtschaftsministerium derzeit gewährleistet. Die Lage sei aber angespannt und werde beobachtet, sagt eine Sprecherin am Mittag.

