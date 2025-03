EU einigt sich bei Gipfel auf massive Aufrüstung

Brüssel: Die EU hat auf ihrem Gipfel den Weg für eine massive Aufrüstung freigemacht. Die Mitgliedsstaaten verfassten eine gemeinsame Erklärung, in der EU-Kommissionschefin von der Leyen beauftragt wird, zeitnah Vorschläge für eine Wiederbewaffnung vorzulegen. Bis zum nächsten Gipfel in zwei Wochen sollen diese vorliegen. Von der Leyen hatte zuvor vorgeschlagen, 150 Milliarden Euro an EU-Krediten für Verteidigung bereitzustellen. Außerdem sollen für miltärische Ausgaben Ausnahmen von den EU-Schuldenregeln gelten. Darüberhinaus soll die finanzielle und militärische Unterstützung der Ukraine nochmals deutlich erhöht werden. Nur Ungarn wollte letzterem nicht zustimmen. - Die US-Regierung teilte indes mit, man plane ein Treffen mit Vertretern der Ukraine in Saudi-Arabien, um dort einen Rahmen für ein Friedensabkommen und einen Waffenstillstand festzulegen. Der ukrainische Präsident Selenskyj bestätigte am Abend, dass er am Montag zu Gesprächen nach Saudi-Arabien reisen wird.

