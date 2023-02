EU einigt sich auf weitere Sanktionen gegen Russland

Kurzmeldung ein/ausklappen Mainz gewinnt 4:0 gegen Gladbach

Mainz: In der Fußball-Bundesliga hat Mainz mit 4:0 gegen Mönchengladbach gewonnen. Die bayerischen Vereine haben an diesem Spieltag jeweils Gegner aus Berlin: Der FC Augsburg spielt am Nachmittag bei Hertha, der FC Bayern empfängt morgen zum Topspiel den 1. FC Union. In der zweiten Liga unterlag Regensburg Karlsruhe mit 0:1. Nürnberg spielt heute gegen Sandhausen, Fürth tritt in Kaiserslautern an.

