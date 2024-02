EU einigt sich auf Verbot von Quecksilber in Zahnfüllungen

Straßburg: In der EU sollen Zahnfüllungen vom kommenden Jahr an nicht mehr mit quecksilberhaltigem Amalgam ausgeführt werden dürfen. Das Europaparlament und die Mitgliedsstaaten haben sich auf entsprechende Vorgaben geeinigt. Die Kommission hatte sie im Sommer vorgeschlagen. Ziel ist es, Gesundheit und Umwelt vor den schädlichen Auswirkungen von Quecksilber zu schützen. Das Schwermetall ist hochgiftig. Zahnärzte dürfen es dann nur noch ausnahmsweise einsetzen. Obwohl es Alternativen gibt, werden nach Angaben des Parlaments in der EU jährlich immer noch rund 40 Tonnen Quecksilber für Zahnamalgam verwendet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.02.2024 19:30 Uhr