EU einigt sich auf klimaneutrale Neuwagen ab 2035

28.10.2022 06:00 Uhr

Brüssel: Künftig sollen in der Europäischen Union nur noch Neuwagen verkauft werden, die im Betrieb keine Treibhausgase ausstoßen. Darauf haben sich Unterhändler der EU-Mitgliedsstaaten und des Europa-Parlaments geeinigt. Demnach dürfen ab 2035 keine neuen Autos mit Benzin- und Dieselmotor zugelassen werden. Wagen mit Verbrenner-Motor, die bereits eine Betriebserlaubnis haben, dürfen aber weiter genutzt werden. Die Einigung lässt die Möglichkeit offen, künftig Verbrenner zuzulassen, die mit synthetisch hergestellten Kraftstoffen fahren, sogenannte E-Fuels. Darauf hatte in der Bundesregierung vor allem die FDP gedrängt. Der Kompromiss soll 2026 noch einmal überprüft werden. Um die Frage, ob der Verkauf neuer Verbrenner verboten werden sollte, hatte es in der Bundesregierung längeren Streit gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2022 06:00 Uhr