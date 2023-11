EU einigt sich auf Gesetz zur Wiederherstellung der Natur

Brüssel: In der EU sollen mehr Wälder aufgeforstet, Moore wiedervernässt und Flüsse in ihren natürlichen Zustand versetzt werden. Auf ein entsprechendes Gesetz haben sich die EU-Mitgliedsländer und das Europäische Parlament verständigt. Das Vorhaben gilt auch deshalb als wichtig, weil nach EU-Angaben rund 80 Prozent der Lebensräume in Europa in einem schlechten Zustand sind. Auch gilt rund jede zehnte Bienen- und Schmetterlingsart als gefährdet. Bis 2030 sollen die Staaten nun auf mindestens 20 Prozent der Land- und Meeresflächen Gegenmaßnahmen durchführen. - Der Vorsitzende des Umweltausschusses im EU-Parlament, Canfin, sprach von einem historischen Ergebnis. Auch Umweltschutzorgansiationen begrüßten die Einigung grundsätzlich. Allerdings kritisierte der WWF, die Pläne enthielten zahlreiche Schlupflöcher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2023 10:00 Uhr