EU einigt sich auf EU-weiten Führerscheinentzug

Brüssel: Wer in einem EU-Land massiv gegen Verkehrsregeln verstößt, muss in Zukunft europaweit mit einem Fahrverbot rechnen. Das Europaparlament und die Mitgliedsstaaten haben sich vorläufig auf eine Regelung geeinigt, die sicherstellen soll, dass Verkehrssünder künftig in allen Mitgliedstaaten belangt werden können. Wo man den Führerschein erworben hat, soll keine Rolle mehr spielen. Bisher können Fahrverbote nur im eigenen Hoheitsgebiet durchgesetzt werden. - Die Neuregelung soll bei schweren Verstößen wie Trunkenheit am Steuer oder Unfällen mit Todesfolge greifen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2025 06:00 Uhr