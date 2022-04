EU einigt sich auf Digital-Gesetz gegen Hass und Hetze

UN-Generalsekretär besucht nach Moskau auch Kiew

New York: UN-Generalsekretär Guterres wird in der kommenden Woche nach seinem Besuch in Russland auch in die Ukraine reisen. Wie in New York mitgeteilt wurde, ist für Donnerstag ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew geplant. Zuvor war für Dienstag eine Begegnung mit Kreml-Chef Putin in Moskau angekündigt worden. Einige UN-Diplomaten hatten Guterres gedrängt, sich stärker für eine Waffenruhe und eine politische Lösung des Konflikts einzusetzen.

