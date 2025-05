EU droht Trump mit baldigen Gegenzöllen

Brüssel: Nach der neuen Zollankündigung von US-Präsident Trump droht die Europäische Union mit einer baldigen Reaktion. Ein Sprecher der EU-Kommission erklärte, man bedaure die Erhöhung der US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumexporte von 25 auf 50 Prozent am kommenden Mittwoch zutiefst. Sie untergrabe die laufenden Bemühungen um eine Verhandlungslösung im Handelsstreit. Die EU ist nach den Worten des Sprechers bereit, auch früher als am 14. Juli Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Zu diesem Termin würden nach derzeitigem Stand automatisch Gegenzölle der EU in Kraft treten, die bereits wegen der ersten Zollentscheidungen von Trump geplant wurden. Die deutsche Stahlindustrie zeigt sich nach der neuen Ankündigung Trumps besorgt. Eine 50-Prozent-Abgabe sei eine massive Belastung für die Branche, so die Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Rippel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2025 17:00 Uhr