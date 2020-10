EU droht Lukaschenko mit Sanktionen

Nachrichtenarchiv - 13.10.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Luxemburg: Die EU-Staaten drohen der belarussischen Führung mit neuen Sanktionen, falls sich die Lage in dem Land nicht bessert. Dabei wird auch der Name von Präsident Lukaschenko genannt. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte, Lukaschenko habe keinerlei demokratische Legitimation mehr. In Minsk und anderen belarussischen Städten gehen seit der Präsidentenwahl im August immer wieder tausende Menschen auf die Straße, um gegen den autoritären Staatschef zu protestieren. Oppositionschefin Tichanowskaja sagte, man habe am Wochenende eine Eskalation der Gewalt durch die Polizei erlebt. Die Unterdrückung nehme zu.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2020 00:00 Uhr