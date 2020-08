EU droht Belarus mit neuen Sanktionen - Außenministerium weist Kritik zurück

Nachrichtenarchiv - 12.08.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Belarus hat die Europäische Union der Regierung von Staatschef Lukaschenko mit Sanktionen gedroht. Die Wahl am Sonntag sei weder frei noch fair gewesen, heißt es in einer Erklärung des EU-Außenbeauftragen Borrell. Die EU werde Maßnahmen gegen belarussische Vertreter prüfen, die für Wahlmanipulation, Gewalt gegen regierungskritische Demonstranten sowie willkürliche Festnahmen verantwortlich sind. Das Außenministerium in Minsk wies Kritik an der Wahl und den Festnahmen von Regimegegnern zurück: Die schnellen Erklärungen zahlreicher europäischer Politiker seien absolut inakzeptabel. Es werde nicht einmal versucht, die Lage objektiv zu verstehen und Informationen zu überprüfen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.08.2020 02:00 Uhr