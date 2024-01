EU drängt Israel verstärkt zu Zweistaatenlösung

Brüssel: Die EU schaltet sich in die Bemühungen um einen Frieden im Nahen Osten ein. Bei einem Treffen der EU-Außenminister hat der Außenbeauftragte Borrell ein Konzept für eine Zweistaaten-Lösung vorgelegt. Zu Details äußerte er sich zwar nicht, er wiederholte aber seinen Appell an Israel, sich mit dieser Lösung zu arrangieren. Der Frieden in Nahost, so Borrell, könne nicht nur mit militärischen Mitteln erreicht werden. Ähnlich äußerte sich Außenministerin Baerbock, die an dem Treffen in Brüssel teilnimmt. Israels Ministerpräsident Netanjahu lehnt eine Zweistaaten-Lösung bislang ab. Sie sieht vor, dass Israel und ein unabhängiger, demokratischer Palästinenserstaat friedlich nebeneinander existieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.01.2024 12:45 Uhr