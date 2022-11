EU deckt internationalen Steuerbetrug auf

Nachrichtenarchiv - 30.11.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Behörden haben einen umfangreichen internationalen Steuerbetrug aufgedeckt. Nach Angaben der Europäischen Staatsanwaltschaft EPPO geht es um etwa 2,2 Milliarden Euro, das sei der vermutlich größte Fall von Mehrwertsteuerbetrug, in dem jemals in der EU ermittelt worden sei. Den Ermittlern zufolge haben die Betrüger elektronische Waren wie Handys oder Tablets online verkauft und zugleich von den nationalen Behörden Mehrwertsteuer-Rückerstattungen eingefordert. An dem Netzwerk waren demnach mehr als 9.000 Unternehmen beteiligt, es sei in 26 der 27 EU-Mitgliedstaaten und weiteren Ländern wie etwa in den USA, China oder den Vereinigten Arabischen Emiraten aktiv gewesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2022 09:00 Uhr