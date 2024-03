EU deckelt Menge zollfreier Importe aus der Ukraine

Brüssel: In der Europäischen Union sollen bestimmte Agrarprodukte aus der Ukraine wieder mit Zöllen belegt werden, wenn sie in hohen Mengen importiert werden. Darauf haben sich Unterhändler der Mitgliedsstaaten und des EU-Parlaments in der Nacht geeinigt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte die EU 2022 die Zölle auf landwirtschaftliche Produkte aus dem Nachbarland ausgesetzt, um die Ukraine wirtschaftlich zu unterstützen. In den vergangenen Monaten haben vor allem Bauern in Polen dagegen protestiert und mehr Unterstützung gefordert. Nun sollen die zollfreien Einfuhrmengen für Produkte wie Geflügel, Eier und Hafer aus der Ukraine gedeckelt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2024 07:00 Uhr