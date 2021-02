EU-Chefdiplomat reist nach Moskau

Piazolo verteidigt Wechselunterricht trotz Schülerstreiks

München: Trotz Schülerstreiks in mehreren Städten hat Bayerns Kultusminister Piazolo den Wechselunterricht für die Abschlussklassen verteidigt. Im BR-Fernsehen machte er deutlich, dass der Unterricht vor Ort notwendig ist, damit Prüfungen geschrieben und Noten gemacht werden können. Der Freie-Wähler-Politiker verwies zudem darauf, dass in Bayern nur 2,4 Prozent der Schülerinnen und Schüler im Wechselunterricht sind. Das seien weniger Kinder als momentan die Notbetreuung besuchten. Der momentan streikender Augsburger Gymnasiast Jonas Keim hält den Wechselunterricht für gefährlich. Er und seine Klasse wollten nicht ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, wo der Online-Unterricht perfekt funktioniere. Grünen-Landtagsfraktionschefin Schulze appellierte an den Kultusminister, die Schulen sicherer zu machen. Sie schlug vor, nach dem Vorbild Österreichs den Schultag mit Gurgeltests auf das Coronavirus zu beginnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2021 07:00 Uhr