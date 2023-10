EU-Bürger werden bei Krediten künftig besser geschützt

Brüssel: In der EU sollen Verbraucher künftig beim Aufnehmen von Krediten besser geschützt werden. Nach einer neuen Richtlinie müssen die Informationen in Zukunft besonders verständlich gestaltet sein - etwa über die tatsächlichen Kosten des Kredites. Um Kunden vor Überschuldung zu schützen, muss in Zukunft gründlicher geklärt werden, ob sich die Betroffenen den Kredit tatsächlich leisten und später zurückzahlen können. Nach dem EU-Parlament haben nun auch die Mitgliedsstaaten einem entsprechenden Vorschlag der Kommission zugestimmt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2023 22:00 Uhr