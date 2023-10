EU-Bürger produzieren immer mehr Verpackungsmüll

Luxemburg: Die Mengen an Verpackungsmüll in der EU steigt weiter an. Laut dem europäischen Statistikamt Eurostat fielen in der EU zuletzt knapp 189 Kilogramm Verpackungen pro Einwohner an. Das sind gut 30 Kilo mehr als zehn Jahren zuvor. Erfasst werden Verpackungen aller Art, auch To-Go-Verpackungen, Wegwerf-Kaffeebecher und die Kartons von Online-Einkäufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2023 17:00 Uhr