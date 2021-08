EU-Botschafter empfehlen Abschiebestopp für Afghanistan

Weitere Brände bedrohen berühmten Nationalpark in Süditalien

Rom: In Teilen Süditaliens breiten sich immer neue Waldbrände aus. In unmittelbarer Nähe eines kalabrischen Nationalparks lodern neue Flammenherde, wie der Leiter des Parks meldete. Auch die bereits wütenden Brände in dem Gebiet würden sich weiter ausbreiten. Ohne weitere Löschflugzeuge werde man die Situation nicht in den Griff bekommen. Der Park gehört wegen seiner Landschaft und Lage zum Unesco-Welterbe. Auch auf Sizilien und in Apulien kämpft die Feuerwehr mit Waldbränden. Allein seit Mitte Juni gab es knapp 47.000 Waldbrandeinsätze in Italien, - knapp 20.000 mehr als im Vorjahreszeitraum.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2021 18:00 Uhr