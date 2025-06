EU blickt gespalten auf Lage im Nahen Osten

Brüssel: Politikerinnen und Politiker der EU haben besorgt auf die Angriffe zwischen Israel und dem Iran reagiert. Die EU-Außenbeauftragte Kallas forderte von allen Seiten Zurückhaltung. Sie sagte der "Augsburger Allgemeinen", die Lage im Nahen Osten sei gefährlich. Verständnis für den israelischen Angriff kommt vom Chef der EVP-Fraktion Weber. Er betonte in der "Welt am Sonntag", Israel führe derzeit einen wichtigen Kampf gegen den islamistischen Terror. Noch weiter ging die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann. Sie sagte, der Angriff Israels auf den Iran bedeute letztendlich auch mehr Sicherheit für Europa. Zitat: Es wird der Tag kommen, an dem Europa Israel dankbar sein wird, dass es verhindert hat, dass der Iran eine Atombombe bauen kann.

