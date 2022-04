EU bietet Hilfe bei Untersuchungen von Kriegsgräueln an

Nachrichtenarchiv - 03.04.2022 12:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Nach der Rückeroberung der Kontrolle über die Hauptstadtregion erhebt die ukrainische Regierung schwere Vorwürfe gegen die russischen Truppen. Sie spricht von Gräueltaten, zum Beispiel im Vorort Butscha. In den Straßen dort liegen Leichen - getötete Fahrradfahrer sind darunter, angeblich auch Zivilisten mit gefesselten Händen. Ukrainische Medien haben Bilder veröffentlicht, die aus Butscha stammen sollen. Ihre genaue Herkunft konnte bisher nicht unabhängig geklärt werden. Die Europäische Union will die Ukraine dabei unterstützen, die Vorgänge in Butscha zu untersuchen. Ratspräsident Michel bot an, die EU werde bei der Sammlung von Beweisen helfen, um diese internationalen Gerichten zur Verfügung zu stellen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.04.2022 12:30 Uhr