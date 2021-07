EU bietet Deutschland nach Hochwasser finanzielle Hilfe an

Nachrichtenarchiv - 25.07.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Europäische Union will Deutschland beim Wiederaufbau der zerstörten Hochwassergebiete finanziell unterstützen. Wie der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, Janez Lenarcic der Welt am Sonntag sagte kann ein sogenannter Solidaritätsfonds einen Teil der Kosten übernehmen. Geld könnte dabei in den Wiederaufbau von Infrastruktur oder in Aufräumarbeiten fließen. Unterdessen hat es in den betroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erneut geregnet und die Aufräumarbeiten erschwert.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.07.2021 04:00 Uhr