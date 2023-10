EU beschließt Verbot der besonders klimaschädlichen F-Gase

Brüssel: Die EU hat ein schrittweises Verbot der besonders klimaschädlichen F-Gase beschlossen. Das Europaparlament und die Mitgliedsstaaten einigten sich darauf, dass diese Treibhausgase bis zum Jahr 2050 auf Null reduziert werden sollen. F-Gase sind fluorierte Treibhausgase, die unter anderem in Kühlschränken. Klimaanlagen und Wärmepumpen verwendet werden. Sie machen etwa 2,5 Prozent der Emissionen in Europa aus. Ihr Treibhauseffekt ist jedoch bis zu 25.000 Mal stärker als der von Kohlendioxid. Nach Angaben der EU-Kommission verhindern die nun getroffenen Vereinbarungen bis 2050 weitere Emissionen in Höhe von fast 500 Millionen Tonnen.

