EU beschließt Ukraine-Hilfen und Unterstützung für Nahost-Konferenz

Brüssel: Die Europäische Union hat der Ukraine vor dem zweiten Kriegswinter weitere Waffen und Munitionslieferungen zugesichert. In einer Gipfel-Erklärung der Staats- und Regierungschefs heißt es, die EU werde der Ukraine und ihrer Bevölkerung so lange wie nötig finanzielle, humanitäre, militärische und diplomatische Hilfe leisten. Allerdings stellen sich Ungarn und die Slowakei gegen weitere Milliardengelder. Der neue slowakische Premier Fico nannte die Ukraine eines der korruptesten Länder der Welt. Ungarns Regierungschef Orban erklärte, er wolle weder Geld für Migranten noch für die Ukraine ausgeben. Beschlossen hat der Gipfel, dass in etwa sechs Monaten eine Friedenskonferenz zum Konflikt zwischen Israel und der Hamas abgehalten werden soll. Dazu sagte Bundeskanzler Scholz, es gehe darum, die Möglichkeiten der Diplomatie zu nutzen. Die Konferenz sei da vielleicht das richtige Zeichen zur richtigen Zeit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2023 16:00 Uhr