EU beschließt Sanktionen gegen Russland

Paris: Die EU verhängt angesichts der Eskalation im Ukraine-Konflikt neue Sanktionen gegen Russland. Bei einem Sondertreffen stimmten die Außenminister einem entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission zu, wie der französische Außenminister Le Drian bestätigte. Auf der Liste der Sanktionen steht nach Angaben aus Brüssel unter anderem ein Verbot, mit russischen Staatsanleihen zu handeln. Zudem soll es Sanktionen gegen Unternehmen und Personen geben. Abgeordnete des russischen Parlaments dürften demnach nicht mehr in die Ukraine einreisen, sofern sie dafür gestimmt hatten, die ostukrainischen Gebiete Luhansk und Donezk als unabhängige Volksrepubliken anzuerkennen. Ihre Vermögenswerte sollen eingefroren werden. Laut dem EU-Außenbeauftragten Borrell sind auch Banken, die Einsätze in den Separatistengebieten finanzierten, betroffen. Noch in dieser Woche sollen die Strafmaßnahmen in Kraft treten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2022 19:00 Uhr