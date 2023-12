EU beschließt Regulierung von Künstlicher Intelligenz

Brüssel: Für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz sollen in der EU künftig strenge Regeln gelten. Darauf verständigten sich am Abend Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten nach rund dreitägigen Verhandlungen. Der "AI Act" ist laut EU-Kommission das weltweit erste Gesetz zum Einsatz Künstlicher Intelligenz. Unter anderem werden darin KI-Anwendungen wie eine automatisierte Gesichtserkennung verboten. Es soll aber Ausnahmen geben, etwa zum Schutz der nationalen Sicherheit, zur Verteidigung und für andere militärische Zwecke. Außerdem soll das Gesetz gewährleisten, dass bei der KI-Entwicklung keine Urheberrechte verletzt werden. Weitere Details sollen in den nächsten Tagen festgeschrieben werden. Das EU-Parlament und die Mitgliedsländer müssen den Gesetzentwurf dann noch verabschieden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2023 08:00 Uhr