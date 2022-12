EU beschließt neue Sanktionen gegen den Iran

Nachrichtenarchiv - 12.12.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Wegen der schweren Menschenrechtsverletzungen im Iran verhängt die EU weitere Sanktionen. Die Außenminister der 27 Mitgliedstaaten beschlossen einstimmig neue Strafmaßnahmen gegen Verantwortliche in dem Land, wie mehrere Diplomaten bestätigten. Zuvor hatte Bundesaußenministerin Baerbock vor weiteren Hinrichtungen im Iran gewarnt. Am Rande des EU-Außenministertreffens sagte die Grünen-Politikerin wörtlich: "Es drohen weitere Hinrichtungen, es drohen weitere Einschüchterungsversuche." Baerbock verurteilte die beiden bereits vollstreckten Todesurteile scharf, die im Zusammenhang mit den landesweiten Protesten gegen die Führung in Teheran verhängt worden waren. Die EU wirft Teheran Gewalt gegen Demonstranten vor sowie Drohnen-Lieferungen an Russland im Ukraine-Krieg.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.12.2022 14:45 Uhr