EU beschließt Lieferung von Artilleriemunition an die Ukraine

Brüssel: Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen an die Ukraine eine Million Artilleriegeschosse innerhalb von zwölf Monaten liefern. Auf ihrem Gipfel in Brüssel beschlossen sie den Plan für ein schnelles gemeinsames Beschaffungsverfahren, den die Außen- und Verteidigungsminister bereits am Montag verabschiedet hatten. Ratspräsident Michel erklärte, die EU unterstütze die Ukraine in ihrem unablässigen Streben nach Freiheit. Der ukrainische Präsident Selenskyj dankte der EU in einer Videokonferenz, bat allerdings auch erneut um die Lieferung moderner Flugzeuge und Langstreckenraketen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2023 21:00 Uhr