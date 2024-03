EU beschließt Beitrittsverhandlungen mit Bosnien-Herzegowina

Brüssel: Die EU hat den Start von Beitrittsverhandlungen mit dem Balkanland Bosnien-Herzegowina beschlossen. Das teilte Ratspräsident Michel am Abend nach Gesprächen der Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel mit. Die erste sogenannte Beitrittskonferenz soll es aber erst geben, wenn Bosnien-Herzegowina seine Reformauflagen umgesetzt hat. Dabei geht es unter anderem um die Rechtsstaatlichkeit in dem Land und den Kampf gegen Korruption und organisiertes Verbrechen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bestätigte zudem, dass ihre Behörde Einfuhren von russischem Getreide mit höheren Zöllen belegen will. Ein entsprechender Vorschlag werde vorbereitet. Zudem soll verhindert werden, dass aus der Ukraine gestohlenes Getreide in die EU verkauft wird. Mehrere östliche EU-Staaten hatten Importbeschränkungen für russisches Getreide gefordert, weil der Kreml mit den Export-Gewinnen auch den laufenden Krieg gegen die Ukraine finanziere.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2024 09:00 Uhr