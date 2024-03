EU-Bericht: EU muss sich auf "katastrophale" Folgen des Klimawandels vorbereiten

Kopenhagen: Europa muss sich nach Einschätzung der Europäischen Umweltagentur auf "katastrophale" Folgen des Klimawandels vorbereiten. Das geht aus einem ersten Bericht der Behörde zur Klimarisikobewertung hervor. Demnach wird die globale Erwärmung extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen, Dürren, Waldbrände und Überschwemmungen selbst in optimistischen Szenarien verschlimmern und die Lebensbedingungen auf dem gesamten Kontinent beeinträchtigen. Am stärksten gefährdet ist dem Bericht zufolge Südeuropa, wo demnach Brände, Wasserknappheit und Hitze drohen - und deren Auswirkungen auf Landwirtschaft, Arbeit und Gesundheit. Die Europäische Umweltagentur fordert die EU-Länder nun auf, die Klimarisiken anzuerkennen und noch ehrgeizigere Maßnahmen zur Anpassung an diese Risiken zu ergreifen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 10:00 Uhr