EU bereitet sich im Ukraine-Konflikt auf Flüchtlinge vor

14.02.2022 16:00 Uhr

Brüssel: Vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts werden in der EU Vorbereitungen für mögliche Flucht- und Migrationsbewegungen getroffen. Das hat eine Sprecherin der EU-Kommission bestätigt. Details wollte sie aber nicht nennen. Man werde bereit sein für alles, was in diesem Bereich passiere, so die Sprecherin. Aus dem Innenministerium in Berlin hieß es, aktuell gebe es keine Anhaltspunkte für Migrationsbewegungen aus der Ukraine. Die Bundesregierung treffe aber Vorkehrungen für den Fall, dass eine Eskalation der Lage die Menschen dort zur Flucht bewegen könnte. Dies geschehe in enger Abstimmung mit der EU.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2022 16:00 Uhr