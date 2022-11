EU bereitet sich auf weitere Flüchtlinge aus der Ukraine vor

Nachrichtenarchiv - 27.11.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im EU-Parlament, Weber, hat mehr europäische Solidarität bei der Unterbringung ukrainischer Geflüchteter angemahnt. Weber sagte der "Bild am Sonntag“ angesichts steigender Flüchtlingszahlen infolge russischer Angriffe müsse das westliche Europa mehr Verantwortung übernehmen. Seit Kriegs-Beginn sind in Deutschland mehr als eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Das sind laut Weber fast neunmal so viele wie in Frankreich. Innenkommissarin Johannson versicherte, dass sich die EU gerade mit den Mitgliedsstaaten abstimme, um für den Winter und mögliche Neuankömmlinge vorbereitet zu sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.11.2022 14:00 Uhr