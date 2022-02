EU bereitet sich auf ukrainische Flüchtlinge vor

Scholz sichert Ukraine weitere finanzielle Unterstützung zu

Kiew: Bundeskanzler Scholz hat nach Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj Russland erneut zur Deeskalation aufgefordert. Die Militäraktivitäten an der Grenze zur Ukraine seien nicht nachvollziehbar, so Scholz bei einer Pressekonferenz in Kiew. Er sicherte der Ukraine weitere finanzielle Hilfen zu: So soll ein neuer Kredit in Höhe von 150 Millionen Euro gewährt, sowie ein weiterer Kredit in der gleichen Höhe schneller ausgezahlt werden. Auf Forderungen nach deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine ging Scholz dagegen nicht näher ein. Die Bundeswehr soll demnach aber prüfen, ob sonstige militärische Ausrüstung wie Nachtsichtgeräte oder Ortungsapparate abgegeben werden können. Selenskyj betonte, dass sein Land weiterhin Mitglied der NATO werden wolle - allerdings sei derzeit nicht sicher, wann dieses Ziel erreicht werden könne. Möglicherweise bleibe das ein Traum, so Selenskyj wörtlich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2022 23:00 Uhr