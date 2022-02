EU bereitet sich auf Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen vor

Nachrichtenarchiv - 27.02.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Angesichts einer möglichen Massenflucht aus der Ukraine will die EU-Kommission vorschlagen, die Regeln für den sogenannten Fall eines "massenhaften Zustroms von Vertriebenen" in Kraft zu setzen. EU-Innenkommissarin Johansson will dazu beim nächsten Treffen der EU-Innenminister an diesem Donnerstag einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten. Konkret könnte Vertriebenen aus der Ukraine dadurch ohne langes Asylverfahren sofort vorübergehender Schutz mit bestimmten Mindeststandards gewährt werden. Laut EU-Kommission sind inzwischen mindestens 300.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in der Europäischen Union angekommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2022 19:00 Uhr