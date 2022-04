EU bereitet Öl-Embargo gegen Russland vor

Ostermessen in Rom und Jerusalem

Rom: Auf dem Petersplatz beginnt am Vormittag die Ostermesse. Papst Franziskus kann nach zwei Jahren Pandemie-Pause wieder vor zehntausenden Gläubigen die Osterbotschaft verkünden und den Segen "Urbi et Orbi" spenden. - Auch in Jerusalem feiern Christen aus aller Welt das Osterfest. In der Grabeskriche zelebrierte der höchste katholische Würdenträger im Heiligen Land, Patriarch Pizzaballa, am Morgen die traditionelle Ostermesse. In seiner Osterbotschaft beklagte er die schrecklichen Umstände, unter denen viele Menschen auf der Welt leben, sei es in der Ukraine, im Jemen oder in Ländern Afrikas und Asiens. Er erinnerte auch an die tragischen Verluste durch die Corona-Pandemie. Die Feiern werden von neuen Zusammenstößen auf dem nahegelegenen Tempelberg überschattet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.04.2022 09:30 Uhr