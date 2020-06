EU bereitet Lockerung von Reisebeschränkungen vor

Erneut Demonstration in Berlin gegen Rassismus geplant

Berlin: Am Mittag findet in der Bundeshauptstadt wieder eine Demomnstration gegen Rassismus statt. Für die Kundgebung unter dem Motto "Black Lives Matter" sind 1.500 Teilnehmer angemeldet. Die Organisatoren riefen dazu auf, zum Schutz vor dem Coronavirus - eine Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Bereits vor mehreren Wochen hatten an bundesweiten Demonstrationen gegen Rassismus, zum Beispiel auch am Münchner Königsplatz, zehntausende Menschen teilgenommen. Danach gab es Kritik daran, dass bei den Veranstaltungen vielfach die Corona-Regeln missachtet wurden. Anlass der Demonstrationen war der Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in den USA.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.06.2020 06:15 Uhr