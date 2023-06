EU berät über Russland und die Ukraine

Meldungsarchiv - 29.06.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Brüssel: Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union beraten heute auf ihrem letzten Gipfel vor der Sommerpause über weitere Unterstützung für die Ukraine und über die Folgen des gescheiterten Wagner-Aufstandes in Russland. Dazu ist schon vor dem offziellen Beginn ein Arbeitsessen mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg geplant. Der ukrainische Präsident Selenskyj wird später per Video zum Gipfel zugeschaltet.- In seiner abendlichen Videoansprache hatte sich Selenskyj zum gestrigen Raketenangriff auf eine Pizzeria in der Stadt Kramatorsk geäußert. Geheimdienst und Polizei hätten einen mutmaßlichen Hintermann festgenommen, der den - so wörtlich - Terrorakt koordiniert habe. Dabei wurden elf Menschen getötet und 60 verletzt. Russland erklärte, man greife nur militärische Ziele an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2023 06:00 Uhr