EU berät über Reaktion auf US-Zölle

Brüssel: Zur Stunde treten die amerikanischen Zölle in Höhe von 20 Prozent auf EU-Importe in Kraft. Vertreter der EU-Länder beraten am Nachmittag darüber wie sie reagieren. Zur Abstimmung steht eine Liste von Vergeltungszöllen, die ab Mitte April schrittweise greifen sollen. Die EU will zunächst Gegenzölle auf Produkte wie etwa Motorräder und Jeans erheben, ab Mitte Mai sollen dann auch einige Stahl- und Textilwaren sowie landwirtschaftliche Produkte wie Sojabohnen hinzukommen. In Brüssel hofft man aber weiter, den Handelskrieg mit Verhandlungen noch verhindern zu können. Von solch einer Lösung ist man in Peking weit entfernt. Während für die EU Aufschläge von 20 Prozent fällig werden, greifen ab heute für US-Importe aus China nach Angaben des Weißen Hauses Zölle von insgesamt 104 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2025 06:00 Uhr