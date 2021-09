EU berät über Lage in Afghanistan

Kranj: Die Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten wollen bei einem Treffen in Slowenien über die Entwicklungen in Afghanistan beraten. Inhaltlich soll es vor allem um den künftigen Umgang mit den Taliban sowie weitere Unterstützung für schutz- und hilfsbedürftige Menschen gehen. Die Verteidigungsminister wollen sich auch über mögliche Lehren aus dem gescheiterten Militäreinsatz austauschen. Ziel sei es, so der EU-Außenbeauftragte Borrell, die EU künftig militärisch unabhängiger von den USA zu machen. Man habe sich in einer Situation wiedergefunden, in der man abhängig von amerikanischen Entscheidungen gewesen sei, kritisierte Borrell in einem Gastbeitrag für die "New York Times". Der Spanier sprach sich zudem für einen Dialog mit den Taliban aus. Man dürfe nicht zulassen, dass künftig lediglich China, Russland und Iran Gesprächspartner seien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2021 06:00 Uhr