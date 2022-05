EU bemüht sich um Freigabe von blockierten Getreidevorräten in Ukraine

Nachrichtenarchiv - 24.05.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Davos: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat der Ukraine die volle Unterstützung der Europäischen Union zugesagt. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos sagte von der Leyen, es gehe nicht nur um das Überleben der Ukraine, sondern um die Sicherheit in ganz Europa. Brüssel werde alles tun, damit das Land den Krieg gewinne. Gleichzeitig betonte von der Leyen, die EU werde die Ukraine auch beim Wiederaufbau unterstützen. Brüssel sei überdies bemüht, von Russland in der Ukraine blockierte Getreidevorräte aus dem Land herauszubringen. Weil Moskau den Hunger in der Welt als Waffe benutze, sei eine noch stärkere Zusammenarbeit in Europa nötig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2022 12:00 Uhr