EU bekommt neue militärische Eingreiftruppe

Funkenflug und Trockenheit sorgen für brennenden Bahndamm in Ostbayern

Schwandorf: Durch Funkenflug ist an der Bahnstrecke zwischen Regensburg und Weiden am Mittag der Bahndamm in Brand geraten. Laut Polizei lösten vermutlich die Funken einer angezogenen Zugbremse an mehreren Stellen Feuer aus. Der Brand breitete sich aufgrund der andauernden Trockenheit über Gräser und Büsche schnell aus und führte zu einem größeren Einsatz. Beteiligt an den Löscharbeiten waren 16 Ortsfeuerwehren. Den rund 250 Einsatzkräften gelang es in einer stundenlangen Aktion die Feuer zu löschen. Die Flammen griffen zwar vom Bahndamm auch auf angrenzende Grundstücke über, Sachschaden entstand laut Polizei aber nicht.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.03.2022 18:45 Uhr