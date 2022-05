EU-Behörden empfehlen Ende der Maskenpflicht in Flugzeugen und an Airports

Nachrichtenarchiv - 11.05.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: In einigen Ländern der Europäischen Union müssen von kommendem Montag an auf Flughäfen und in Flugzeugen möglicherweise keine Masken mehr getragen werden. Das empfehlen zumindest die beiden EU-Behörden für Luftverkehr und Gesundheitsschutz. Wie diese Empfehlung umgesetzt wird, richtet sich allerdings nach nationalen Vorschriften, die in der EU unterschiedlich sind. Fluggesellschaften sollen die Passagiere weiter zum Maskentragen anhalten, wenn das für öffentliche Verkehrsmittel des Landes noch vorgeschrieben sei. Das ist in Deutschland der Fall. Eine Sprecherin der Lufthansa erklärte, die Masken können demnach im Flugzeug erst fallen, wenn die entsprechende Vorschrift des Infektionsschutzgesetzes geändert ist. Italien, Frankreich und andere EU-Länder haben entsprechende Corona-Maßnahmen schon aufgehoben, Deutschland nicht.

