EU-Behörden decken Steuerbetrug in Milliardenhöhe auf

Minsk: Die in Belarus inhaftierte Regierungskritikerin Maria Kolesnikowa ist von einem Straflager in ein Krankenhaus verlegt worden. Die 40jährige liegt in Gomel, der zweitgrößen Stadt von Belarus, auf der Intensivstation, teilte ihr Anwalt mit. Sie sei operiert worden, hieß es. Warum eine Operation notwendig wurde, ist nicht bekannt, ihr Zustand soll aber stabil sein. Die Karlspreis-Trägerin gehört zu den bekanntesten Gesichtern der Opposition in Belarus. Im letzten Jahr wurde sie zu elf Jahren Haft verurteilt, unter anderem wegen angeblicher Umsturzpläne. Sie hatte an der Seite der Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja und der Aktivistin Veronika Zepkalo die Massenproteste gegen den autoritär regierenden Präsidenten Lukaschenko im Jahr 2020 angeführt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2022 21:00 Uhr