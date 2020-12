EU-Behörde will im Dezember über ersten Corona-Impfstoff entscheiden

Nachrichtenarchiv - 01.12.2020 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Europäische Arzneimittel-Agentur will spätestens am 29. Dezember über die Zulassung für den ersten Coronavirus-Impfstoff entscheiden. In der Sitzung soll nach Angaben der Behörde beurteilt werden, ob genug Daten zur Verträglichkeit und Wirksamkeit des Impfstoffs von Biontech und Pfizer vorliegen. Wenn dem so ist, kann die Zulassung erfolgen. Über eine Genehmigung für den Impfstoff des Konkurrenten Moderna wird die Arzneimittel-Agentur möglicherweise am 12. Januar entscheiden. Biontech und Pfizer sowie Moderna testen ihre Wirkstoffe derzeit in großangelegten Versuchsreihen mit zehntausenden Teilnehmern und teilen seit Wochen Daten mit den Zulassungsbehörden, um die Genehmigung zu beschleunigen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.12.2020 14:15 Uhr